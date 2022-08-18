新盤登場｜建灝赤柱豪宅項目命名ONE STANLEY 設分層戶及獨立屋

一手市況熾熱，罕有新盤供應的港島南區，亦有項目登場。建灝地產位於赤柱黃麻角道128號豪宅項目，今日(18日)正式命名為ONE STANLEY。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，全盤提供逾80伙，當中約四成為獨立屋，約六成為分層戶，部署於明年第二季以現樓形式推出。

鄭智荣稱，ONE STANLEY地盤面積約27.2萬方呎，建築面積約22.6萬方呎， 將提供多元面積的單位類型；而獨立屋更戶戶向海。單位將參考同區豪宅造價，目前呎價介乎5萬至8萬元。

今日有大型銀行上調H按封頂息，他指出，息口升幅仍屬溫和，現時本港息口仍低，而市場預計息口於明年第二季見頂，認為市場已淡化加息的消息。ONE STANLEY屬超級豪宅定位，豪宅對息口敏感度較低，買家相對有實力，相信影響不大，又提及近期市場上的中小型單位銷售成績理想，反映市場的購買力強勁。他預計，今年第四季樓市將會顯著反彈，全年計表現持平，看好明年上半年樓市可錄約5%至10%的升幅，豪宅物業更看高一線。

ONE STANLEY由多間著名的國際建築及設計團隊打造，打造出世界級的豪華臨海地標，足以媲美法國富豪聚居地「里維埃拉」(The French Riviera)、希臘臨海渡假勝地「米科諾斯島」(Mykonos)，以及意大利迷人海濱小鎮 「切爾沃港」(Porto Cervo)，勢必成為港島南超級豪宅新指標。