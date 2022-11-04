新盤登場｜恒地啟德沐泰街項目命名「HENLEY PARK」 提供740伙 料月內開售

一手市場氣氛升溫，再有九龍區新盤加入戰團。恒基地產(012)九龍東啟德沐泰街8號住宅項目今日(4日)正式命名為「HENLEY PARK」，提供740伙，最快下周上載售樓說明書，預計月內開售。
涵蓋一房至三房 另設特色戶
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，HENLEY PARK由2座高座住宅大樓名為「GRAND HENLEY」及4幢低座住宅大樓「EDEN」組成，單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色戶。他稱，定價會參考區內同系THE HENLEY，該盤目前累售552伙，平均成交呎價約28,138元。HENLEY PARK預計入伙日期為今年12月底，屬短樓花期項目，正待批滿意紙。
關於HENLEY PARK的名稱由來，林達民指，「HENLEY」靈感源自英國東南部牛津郡泰晤士河畔的Henley-On-Thames，此地孕育無數古今名人，包括大文豪喬治歐威爾、英國前首相邱吉爾等；同時亦為英國傳統賽艇重鎮，每年多項英國賽艇盛事均在此舉行。選用「PARK」是由於發展項目無論在規劃、建築及園境布局上皆以可持續發展為理念，項目內綠意盎然，處處園景、水景，在繁華都會中猶如隱藏著一塊尚綠自然瑰寶，媲美翠綠園林。他補充，HENLEY PARK設計外型以流線型為主導，四側均以弧形落地玻璃窗設計，讓住戶飽覽超廣角室外開揚景致。