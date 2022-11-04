新盤登場｜恒地啟德沐泰街項目命名「HENLEY PARK」 提供740伙 料月內開售

關於HENLEY PARK的名稱由來，林達民指，「HENLEY」靈感源自英國東南部牛津郡泰晤士河畔的Henley-On-Thames，此地孕育無數古今名人，包括大文豪喬治歐威爾、英國前首相邱吉爾等；同時亦為英國傳統賽艇重鎮，每年多項英國賽艇盛事均在此舉行。選用「PARK」是由於發展項目無論在規劃、建築及園境布局上皆以可持續發展為理念，項目內綠意盎然，處處園景、水景，在繁華都會中猶如隱藏著一塊尚綠自然瑰寶，媲美翠綠園林。他補充，HENLEY PARK設計外型以流線型為主導，四側均以弧形落地玻璃窗設計，讓住戶飽覽超廣角室外開揚景致。