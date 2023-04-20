新盤登場｜新地一口氣為啟德兩盤命名 「天璽．天」及「天璽．海」共提供逾1900伙

新地副董事總經理雷霆透露，「天璽．海」第1期已獲批預售樓花同意書，部署6月以招標形式推售，而「天璽．天」則尚待批預售。他稱，兩個項目定價均會參考同系九龍站天璽的成交價。近期區內亦有新盤推售，雷霆指出，集團所有樓盤一取得預售、準備就緒後即刻推售，適逢「天璽．海」取得預售，所以配合「天璽．天」一同推出，強調「絕對不是截擊」區內樓盤，對兩個項目銷情有信心，亦相信不同樓盤各有賣點、特色，日後均可取得理想銷情。

本港新盤供應重地啟德區，一口氣有兩個新盤登場。新鴻基地產(016)今日(20日)為區內兩個項目進行命名，其中鄰近港鐵啟德站的協調道10號項目命名為「天璽．天」（Cullinan Sky），全盤提供1,490伙，第1期涉及906伙；而跑道區「PARK PENINSULA 海灣半島」的承豐道26號命名為「天璽．海」（Cullinan Harbour），提供439伙。

「天璽．海」1期已獲預售 最快 6 月招標

新地代理總經理陳漢麟表示，「天璽．海」提供439伙，實用面積約1,100至2,200方呎的四房標準戶型佔發展項目整體單位逾70%，另設23伙特色單位，其中8伙更配備私人泳池，最大單位實用面積逾4,600方呎。項目分為兩期發展，已取得預售的第1期涉256伙，預計關鍵日期為2025年10月31日，樓花期長約30個月。至於第2期涉183伙，預計關鍵日期為2025年12月31日，樓花期長約32個月。

資料顯示，「天璽．海」所屬的第4C區3號地皮由新地於2019年以112.6億元投得，每方呎樓面地價約17,360元。項目毗鄰即將推售的天瀧，享有維港海景。