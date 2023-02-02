新盤登場｜新地屯門NOVO LAND第2B期提供729伙 最快月內開賣

至於單位戶型以一房及兩房間隔為主，佔整體單位近九成；餘下約一成屬三房及特色單位。陳漢麟透露，預計項目首張價單將涵蓋一房至三房單位，定價會參考項目第1期單位造價，以及今期的自身優勢，對項目銷情充滿信心，而第2A期有望短期內獲批預售，有機會緊接第2B期推出應市。

雷霆指，去年NOVO LAND第1A期及第1B期銷情火熱，推售不足一個月已沽出逾1,538伙，有見市場向隅者眾多，故加快項目第2期的銷售步伐。

雷霆：料今年樓價升 5% 至 10%

美國聯儲局最新加息0.25厘，雷霆認為，加息步伐已經放緩，估計利息快將見頂，而本地主要銀行提供的最優惠利率維持不變，加上過去兩個月的銀行同業拆息已回落約一半，反映加息的壓力對樓市影響逐漸消除。他表示，二手樓價近期回升，一手交投亦轉趨活躍，相信今年成交量將比去年有顯著反彈，預測樓價將有5%至10%的升幅。

另外，他指出，現時負資產數字相比過去高峰情況是絕不嚴重，僅代表短期樓價的波幅，而拖欠情況未見出現，目前樓市可謂「根基穩固，健康發展」。