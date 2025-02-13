新盤登場｜新地西沙第1A(2)期命名「SIERRA SEA」 提供781伙 目標首季開售

新地副董事總經理雷霆表示，集團今年計劃推出六大新盤，上半年除「SIERRA SEA」外，於月底率先推售天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」，另啟德「天璽·天」第2期及「天璽·海」2期，而下半年則推售屯門「NOVO LAND」第3A期，以及古洞項目第1期。 新地代理執行董事陳漢麟指，「SIERRA SEA」準備工作進行得如火如荼，當獲批預售後隨即公布樓書，並開放位於九龍站ICC的示範單位，爭取首季內開售。項目預計入伙日期為今年12月1日，樓花期僅約10個月，對買家而言具吸引力。

「西沙綜合發展項目」佔地逾670萬方呎，除住宅發展項目及「GO PARK」 外，更包括社區設施及兩所學校用地等，規模相等於3個香港維多利亞公園。多元化戶外運動公園「GO PARK Sports」佔地逾130萬方呎及約30萬方呎匯聚多間運動消閒及餐飲娛樂商戶的「運動商業綜合部分」 。除包括約100萬方呎的西沙綜合發展項目外，另有即將試業、佔地約13萬方呎的水上活動中心「GO PARK Aqua」。

西沙「GO PARK 」涵蓋多元化運動、娛樂、餐飲、文化與休閒體驗於一身的嶄新地標，設有各式各樣的體育設施，包括開放予公眾的高爾夫球練習場、為新興運動如匹克球而設的場地、可容納約1,500人的多用途室內主場館、佔地共逾40,000方呎的三大兒童遊樂區、逾3,000方呎的寵物公園等，提供充裕的開放空間及多功能配套設施。

