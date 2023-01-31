新盤登場｜會德豐藍田KOKO ROSSO提供392伙 戶型主攻年輕客及小家庭

一手氣氛向好，新盤爭相推出，搶做兔年「頭炮」。由會德豐地產發展的藍田KOKO HILLS發展項目第3A期，今日(31日)正式命名為「KOKO ROSSO」，提供392伙，標準單位戶型一房至兩房，已獲批預售樓花同意書，最快2月展開銷售部署。 常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO設2幢住宅大樓，標準單位實用面積由300至497方呎，有一半單位可享有海景。他透露，售樓說明書正在籌備中，最快2月展開銷售部署，期望2月可開售。至於定價會視乎市場氣氛，亦會參考項目第1期KOKO HILLS及第2期KOKO RESERVE造價、東九龍如啟德成交價。由於今期主打中小型單位，有大部分單位售價將低於1,000萬元，料適合年輕客、小家庭買家的預算及需要。 他指，項目工程進度良好，預計可於明年中入伙，樓花期少於一年半。至於第3B期尚待獲批預售，計劃今年下半年推出。

以北意大利度假生活為主題 會德豐地產助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文稱，項目交通便利，步行約4分鐘即到港鐵藍田站，1站直達港鐵觀塘站及2站到達鰂魚涌站，繁忙時間項目更提供房車接送服務。若住戶駕駛私家車，約10分鐘車程即到達港島東及西九龍。 會德豐地產經理(市務)吳家寶透露，KOKO ROSSO以北意大利度假生活為主題，命名靈感啟迪自北意大利著名山脈Dolomites海岸度假勝地，被列為聯合國世界珍貴自然遺產之一之餘，更為意大利最盛大及最為重要的葡萄酒產地，故項目取意大利文「ROSSO」一字，以突顯WINE & DINE設計概念，將紅酒醇色融入住宅單位及會所中，突顯北意大利尊貴生活品味。

料 2 月一手成交達千宗水平 展望今年樓市走勢，黃光耀認為，若本港全面通關，對整體經濟及樓市都有正面作用，1月份市場氣氛、情緒樂觀，估計2月份的一手成交將有顯著增長，可達1,000伙水平。他預計，短期內樓價1,000萬元以下的中小型單位會先發力，上半年會「先求量」，下半年才見樓價明顯上升。 至於「KOKO HILLS」系列項目第1期KOKO HILLS及第2期KOKO RESERVE現已入伙，兩期銷售成績非常理想，共售出239伙，套現近31億元，平均實用呎價約22,121元，成交金額介乎774.5萬至6,274.4萬元；特色單位成交呎價更達31,000元。