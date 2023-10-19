新盤登場｜永義何文田「譽林」提供56伙 主攻三房 短期內開放現樓示位

市區全新盤起動，永義國際(1218)何文田窩打老道93號住宅項目今日(20日)正式命名為「譽林」(GARDEN CRESCENT)，設1幢住宅物業，提供56伙，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位。集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，項目已屆現樓，售樓書將於短時間內上載官方網站，最快月內公布首張價單。

官可欣指，「譽林」為何文田單幢精品豪宅，屬九龍區傳統豪宅地段，戶型主打三房，當中三房一套梗廚設計的單位提供26 伙，實用面積由641至754方呎，當中6 伙三房單位附連儲物室，而20伙三房單位則配備附有洗手間的工作間。此外，開放式及一房分別設有7伙及3伙，實用面積分別為260及306方呎；另提供10伙兩房，實用面積494方呎。