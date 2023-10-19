新盤登場｜永義何文田「譽林」提供56伙 主攻三房 短期內開放現樓示位

市區全新盤起動，永義國際(1218)何文田窩打老道93號住宅項目今日(20日)正式命名為「譽林」(GARDEN CRESCENT)，設1幢住宅物業，提供56伙，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位。集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，項目已屆現樓，售樓書將於短時間內上載官方網站，最快月內公布首張價單。
官可欣指，「譽林」為何文田單幢精品豪宅，屬九龍區傳統豪宅地段，戶型主打三房，當中三房一套梗廚設計的單位提供26 伙，實用面積由641至754方呎，當中6 伙三房單位附連儲物室，而20伙三房單位則配備附有洗手間的工作間。此外，開放式及一房分別設有7伙及3伙，實用面積分別為260及306方呎；另提供10伙兩房，實用面積494方呎。
設有22個車位
永義國際集團投資經理甘明晉稱，項目亦提供10伙特色單位，實用面積由625至2,597方呎，當中2伙為頂層複式單位，更獨享連接地下私人電梯大堂，私隱度極高，全區罕有。項目1樓及2樓為住客會所，提供宴會廳及健身室等多元化設施 ，另設兩層地庫提供22個私家車車位。現樓示範單位將設於「譽林」6樓及15樓，短期內對外開放。
對於名稱靈感由來，官可欣表示，項目因林飲譽，故中文名字特別以「譽林」命名；而項目的英文名字「Garden Crescent」，與中文名有異曲同工之妙。「Garden」源自項目所處的何文田區，素有「花園城市」之美譽，項目本身亦營造自然的氛圍， 綠意盎然。「Crescent 」源自項目建築的特色，三面建築環繞中間的花園，如新月 狀，富有特色之餘，亦寓意由此開啟全新精彩生活。