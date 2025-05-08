新盤登場｜沙田UNI Residence 涉240伙短期內上載樓書

由永泰地產及萬科香港㩗手發展的沙田全新精品住宅項目今日正式命名為「UNI Residence」，提供合共240伙單位，實用面積由286方呎至636方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至四房間隔及設有1伙四房特式戶。項目將於短期內上載售樓說明書，最快有望5月内開售，預計關鍵日期為2026年9月30日。

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目已獲批預售樓花同意書，目標客群為分支家庭客及投資者，主打一房及兩房戶，而一房戶佔全盤約6成。他亦指，同區近3年未有新盤，定價會參考同區樓盤，包括「柏傲莊」近期的二手成交呎價為約2萬元。項目將設2伙示範單位，目前已步入最後階段，相信會盡快公開予大眾參觀。