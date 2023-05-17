新盤登場｜泛海國際洪水橋千伙項目命名「滙都」 標準戶面積321方呎起

泛海國際集團執行董事關堡林表示，項目開始進行宣傳工作，當獲批預售後再公布詳細推盤安排，而第2期滙都II將緊貼第1期滙都I推出。他指出，項目取名「滙」意指項目坐擁三鐵滙聚優勢，分別為洪水橋輕鐵站、屯馬綫洪水橋站及港深西部鐵路；而「都」意指都會，指項目位於洪水橋的市中心。他期望，滙都能夠成為「新界領頭羊」。

北部都會區迎來千伙全新盤應市！由泛海國際(129)發展的洪水橋洪安里1號項目，今日(17日)正式命名為「滙都」(high park)，提供1,025伙，將分為2期發展，已申請預售樓花同意書，其中滙都第1期「滙都I」涉及623伙，目標今季內推售。

主打兩房 提供 348 伙

泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發稱，滙都I標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位。他續稱，滙都作為洪水橋區近年發展的私人屋苑中規模最大的項目之一，更自設基座商舖，滿足住戶的日常需要，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

仲量聯行香港主席曾煥平指，北部都會區是政府規劃打造成香港最新、第3個CBD區，將成「國際創科新城」，而新界北核心商務區致力建設物流及創科中心，配合完善跨境交通網絡，打造新創科發展區。區內更提供大量零售、專業服務，將成現代服務業樞紐。隨著部分政府設施及寫字樓遷入，國內百強企業進駐，連同整個北部都會區將提供65萬個就業機會，創科就業亦有15萬個，故對區內之住房需求勢必龐大。

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