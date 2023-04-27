新盤登場｜港島南岸第4期命名「海盈山」 兩期共涉800伙 主打兩房及三房

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，「海盈山」由兩座34層住宅樓層住宅大樓組成，第4A期包括第2座(2A及2B)，提供432伙；第4B期包括第1座(1A、1B及1C)，涉及368伙。湯耀宗透露，項目定價會參考港島南區豪宅，以及港島南岸第2期揚海成交價，揚海目前平均成交呎價逾3.6萬元。他指，「海盈山」早前已獲批預售樓花同意書，會先推出第4A期應市，展銷廳及示範單位接近完成，部署短期內開放，爭取下月推售。

港島鐵路新盤登場！由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期今日(27日)正式命名為「海盈山」(LA MONTAGNE)。項目分為第4A期及第4B期發展，總共涉及800伙，戶型主打兩房及三房。其中第4A期部署下月推售。

標準一房面積最細 389 呎起

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊指，「海盈山」單位戶型涵蓋一房至四房，亦設有特色戶，實用面積介乎351至2,291方呎，主打兩房及三房單位。

戶型方面，一房提供48伙，實用面積介乎389至403方呎；兩房佔465伙，實用面積介乎484至680方呎；三房共192伙，實用面積介乎658至965方呎；四房涉64伙，實用面積介乎1,204至1,517方呎；而特色戶提供31伙，實用面積介乎351至2,291方呎。

信和置業執行董事田兆源稱，近年政府大力推動「躍動港島南」計劃，而黃竹坑已轉型為商貿區，優質寫字樓林立，吸引不少跨國企業及藝文產業進駐；同時更多豪華酒店亦於近年相繼開幕，進一步提升該區吸引力。

太古地產董事–住宅業務杜偉業表示，項目地理位置優越，而黃竹坑區深具發展潛力，區內的康樂及體育設施持續提升，政府亦正探討建設高架行人通道連接港鐵黃竹坑站及海洋公園站的可行性。