新盤登場｜瑜一IA期命名「瑜一．天海」 提供477伙 最快本周開價

市區鐵路盤展開攻勢，華懋集團與港鐵 (066)合作發展的何文田瑜一第IA期今日(8日)正式命名為「瑜一．天海」（IN ONE ABOVE)，剛上載售樓說明書。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目提供447伙，未來一至兩日開放示範單位予傳媒率先參觀，有機會本周內公布首張價單，最快下周進行首輪銷售。
封海倫指，「瑜一．天海」將設有3個示範單位，以大單位為主。至於單位售價會參考同系期數造價，由於今期位處整個發展項目最前排，較多單位可享維港景觀，故價錢或因坐向及景觀而調整。
「瑜一．天海」單位戶型涵蓋一房至四房，主打兩房共192伙，佔全盤約43%，實用面積介乎425至597方呎；其次為三房共172伙，佔全盤約38%，實用面積介乎889至1,145方呎；一房提供75伙或17%，實用面積介乎311至364方呎；四房僅涉8伙或約2%，實用面積介乎1,515至1,615方呎。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，「瑜一．天海」設有共4款特色單位，涉及38伙，包括14伙頂層特色單位、4伙天際特色單位、18伙平台特色單位，以及2伙池景特色單位，
封海倫補充，瑜一IB及IC期迄今累沽347伙，套現超過59億元，當中三房一套連儲物室單位悉數沽清，有見市場有不少向隅客，故現推出IA期「瑜一．天海」。對於最新美國再度加息，她認為市場已消化相關因素，亦有信號預期息口快將見頂，對樓市屬利好消息，亦相信買家「揀岩自己心水計好數」就入市，故對項目銷情有信心。