新盤登場｜瑜一IA期命名「瑜一．天海」 提供477伙 最快本周開價

「瑜一．天海」（IN ONE ABOVE)提供447伙，單位戶型涵蓋一房至四房。(林俊源攝)

市區鐵路盤展開攻勢，華懋集團與港鐵 (066)合作發展的何文田瑜一第IA期今日(8日)正式命名為「瑜一．天海」（IN ONE ABOVE)，剛上載售樓說明書。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目提供447伙，未來一至兩日開放示範單位予傳媒率先參觀，有機會本周內公布首張價單，最快下周進行首輪銷售。

封海倫指，「瑜一．天海」將設有3個示範單位，以大單位為主。至於單位售價會參考同系期數造價，由於今期位處整個發展項目最前排，較多單位可享維港景觀，故價錢或因坐向及景觀而調整。