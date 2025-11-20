新盤登場｜紅磡首匯提供241伙 最快下月推售

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，「MIDTOWN SOUTH」匯聚逾一百萬方呎商業及住宅總樓面面積，提供約2,450伙住宅單位，是香港近30年來罕見的超大型市區重建項目。「首匯」為系列已推單位中平均面積最大項目 ，並首推四房一套戶型，頂層特色戶更特設四房一套連工作室及私人空中平台間隔。

恒基地產(012)旗下紅磡MIDTOWN SOUTH系列最新一期位於黃埔街8號住宅項目，今日(20日)正式命名為「首匯」，合共提供241伙，戶型涵蓋一至四房，其中兩房佔約四成，並設有8伙天台特色戶。項目計劃最快未來兩周上樓書，下月推售，關鍵日期預計為2026年年底。

他續指，「首匯」以“I Have It All”主題概念定位，將優越資源匯聚，彰顯矚目地位，成就MIDTOWN SOUTH中的首席樓皇。而「首匯」寓意深遠，「首」有著領先、首屈一指的意思，象徵項目的尊崇地位與卓越品質；「匯」有匯聚、融合之意，意指人、資源、繁華，以及「MIDTOWN SOUTH」的所有精華匯聚於此。兩字相連，傳達出「首席天地，匯聚所有」，匯聚國際化與現代化魅力，展現動感城市中首席生活的風采。

林達民補充，「BAKER CIRCLE」系列及紅磡「THE HADDON」累售1,002伙，套現近60億元。「天御」累售16伙，套現逾22億元，平均成交呎價為53,000元，短期內會開放現樓示範單位予傳媒參觀。