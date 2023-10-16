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地產
2023-10-16 16:34:43

新盤登場｜英皇香港仔舊大街項目命名為「澄天」 提供110伙 主打一房及兩房

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新盤登場｜英皇香港仔舊大街項目命名為「澄天」 提供110伙 主打一房及兩房

楊政龍表示，「澄天」 隨即上載售樓說明書，預計月內開售。(李睿哲攝)

本月首個全新盤登場，英皇國際(163)旗下香港仔舊大街80號住宅項目今日(16)正式命名為「澄天」(SOUTHSKY)，為單幢式住宅，樓高23層，提供110伙。英皇國際集團副主席楊政龍表示，項目隨即上載售樓說明書，設有2個示範單位，料短期內對外開放。

楊政龍稱，項目首張價單料不少於50伙，定價會參考同區項目，預告會開一個「較親民」的價錢，預計月內開售。

「澄天」單位間隔涵蓋一房至三房，實用面積介乎245881方呎；當中一房提供57伙，實用面積由286325方呎；兩房佔44伙，實用面積400方呎；另設一至三房特色戶，涉及9伙，實用面積由245881方呎。

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目標客群包括南區分支家庭 樓花期長約17個月

楊政龍稱，項目開則實用，尤其適合南區分支家庭、港島及九龍兩大核心商業區的上班族、年青上車族及投資客。項目地下及1樓設有商舖，2樓及3樓為健身室及空中花園及園景區，預計關鍵日期為2025331日，樓花期長約17個月。

至於項目名稱由來，楊政龍指，「澄天」與晴朗天氣的「晴天」同音，寓意陽光綻放，光芒四射，坐享萬里無雲的晴天，猶如擁有整個世界。項目中高層單位可擁覽澄碧的港島南一帶優美海景，集團希望「澄天」讓每位住客體驗到港島南的無限潛力之餘，更仿如置身蔚藍無瑕的海岸，在明媚陽光及微風交織下，享受體驗靜謐與活力的優質生活。

即睇香港仔澄天最新資訊 (House730)

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