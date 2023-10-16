新盤登場｜英皇香港仔舊大街項目命名為「澄天」 提供110伙 主打一房及兩房

「澄天」單位間隔涵蓋一房至三房，實用面積介乎245至881方呎；當中一房提供57伙，實用面積由286至325方呎；兩房佔44伙，實用面積400方呎；另設一至三房特色戶，涉及9伙，實用面積由245至881方呎。

目標客群包括南區分支家庭 樓花期長約 17 個月

楊政龍稱，項目開則實用，尤其適合南區分支家庭、港島及九龍兩大核心商業區的上班族、年青上車族及投資客。項目地下及1樓設有商舖，2樓及3樓為健身室及空中花園及園景區，預計關鍵日期為2025年3月31日，樓花期長約17個月。

至於項目名稱由來，楊政龍指，「澄天」與晴朗天氣的「晴天」同音，寓意陽光綻放，光芒四射，坐享萬里無雲的晴天，猶如擁有整個世界。項目中高層單位可擁覽澄碧的港島南一帶優美海景，集團希望「澄天」讓每位住客體驗到港島南的無限潛力之餘，更仿如置身蔚藍無瑕的海岸，在明媚陽光及微風交織下，享受體驗靜謐與活力的優質生活。

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