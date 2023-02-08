新盤登場｜莊士鴨脷洲「弦岸」提供105伙 最快首季推出

一手氣氛轉旺，有港島區全新盤登場。莊士中國(298)旗下鴨脷洲平瀾街8號住宅項目今日(8日)正式命名為「弦岸」(ARUNA)，提供105伙，最快本季內推出。

莊士中國投資主席莊家彬表示，項目屬同系屯門「弦海」的延續，位處深灣以內，前臨避風塘，因而名為「岸」。「弦岸」為項目奠下航海、海洋的主題。英文名字「ARUNA」有「黎明之光」或「海神」之意，呼應項目的流線型燈塔外型設計。

莊家彬透露，項目的售樓說明書正在籌備中，期望今季內推出，定價會參考鄰近一手定價及同區二手成交價。他指，本地新冠疫情回穩，通關效應令資金流動性會愈來愈大，二手成交亦活躍，樓市漸趨穩定，「正往好既方向走」，料下半年樓價有開始反彈。