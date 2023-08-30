新盤登場｜華懋薄扶林豪宅Victoria Coast 提供118伙 目標9月底開售

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目以現樓形式推出，最快9月初上載售樓說明書及開放示範單位，目標9月底開售，價錢會參考南區一手項目，傾向以招標形式推售，考慮提供具靈活性付款辦法。她透露，項目全部單位均享有海景，薄扶林區多年來鮮有新供應，加上港島區的三房單位向來備受追捧，對項目銷情有信心。

耗資近6億元重建項目

「Victoria Coast」前身為域多利花園，華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，集團對項目非常重視，誠邀於英國及澳洲獲獎無數的國際級建築設計團隊MAKE ARCHITECTS合作，耗資近6億元，全面重塑整個項目的建築外貌及室內配置，務求打造成為區內全新地標式住宅。項目設計靈感源自海邊的燈塔，並採用現代設計風格，建築上結合玻璃幕牆設計。另外，項目亦提供現代度假酒店式會所，更設有戶外海景游泳池、派對室、健身室等不同設施。

戶型設兩房及三房 面積1356方呎起

華懋集團銷售經理吳錫麟指，「Victoria Coast」由2座樓高30層住宅大樓組成，採一梯2伙設計，單位間隔包括兩房套連工作間及三房套連工作間，比例各佔一半，實用面積介乎1,356至1,367方呎；設有服務電梯連接工作間，與住宅電梯分隔，乃尊貴的大宅大戶設計。

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