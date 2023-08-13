新盤登場｜親海駅I部署周內開價 II期向隅客將安排優先揀樓

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」昨日(12日)首輪開售626伙，折實售價由290萬元起，折實平均呎價14,868元。項目最終接獲超過3.8萬票，超額認購逾59倍，成為本港歷來新盤「票王」；最終即日沽清全數單位。發展商乘勢部署推出第1期「親海駅I」，最快本周內公布首張價單，並優先安排「親海駅II」向隅客優先選購今期單位。 趙國雄：親海駅 I 向海單位屬「親海樓王」 長實執行董事趙國雄表示，非常高興「親海駅II」首輪單位悉數售罄，相信不少市民願以現時價格水平入市，認為各個樓盤按其質素與位置定價，「新界較偏遠地區價錢可能要折讓多少少」。對於「親海駅I」的銷售部署，他透露最快本周內開價，由於今期更多單位享有維港海景，形容向海單位屬「親海樓王」，預告定價會較第2期為高，雖然市場估計有約10%的上調空間，惟他坦言賺錢要取之有道，「唔駛賺咁盡」。

長實營業部首席經理郭子威稱，原先計劃「親海駅I」以現樓形式推出，惟見昨日向隅客眾多，故現改變銷售部署。他續稱，會優先安排昨日「親海駅II」首輪開售到場報到登記但未能選購的向隅客，可優先選購「親海駅I」單位。不過由於涉及全新銷售安排，故不設復活票，即所有客人需要重新入票。 親海駅 I 一房佔 114 伙 「親海駅I」上月已公布售樓說明書，僅設1座住宅大樓，提供228伙。長實營業經理陳詠慈補充，項目提供114伙一房單位，實用面積介乎273至287方呎；46伙兩房單位，實用面積442至468方呎；68伙三房單位，實用面積介乎714示736方呎；全數兩房及三房單位均享有海景。項目設有21個住客停車位，預計關鍵日期為2025年7月15日。 即睇油塘親海駅I最新資訊 (House730)