新盤登場｜長沙灣幸薈提供95伙 料月內現樓推售

由益兆集團及俊和合作發展的的「SOYO」系列，推出位於青山道439號的全新住宅項目「幸薈」，合共提供95伙，戶型涵蓋開放式至兩房。

益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示，項目延續系列一貫的高質素建築美學與生活配套，由最高樓層為23樓的住宅及基座商舖組成，提供95伙開放式至兩房單位，間隔方正實用，亦保留系列大受歡迎的露台連工作平台設計，適合不同的家庭所需。「幸薈」已取得入伙紙，目前銷售籌備工作已進入最後階段，希望最快可於月內以現樓方式推售。