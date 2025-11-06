熱門搜尋:
林作 壽司郎 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-11-06 15:41:32

新盤登場｜長沙灣幸薈提供95伙 料月內現樓推售

分享：
新盤登場｜長沙灣幸薈提供95伙 料月內現樓推售

新盤登場｜長沙灣幸薈提供95伙 料月內現樓推售

由益兆集團及俊和合作發展的的「SOYO」系列，推出位於青山道439號的全新住宅項目「幸薈」合共提供95，戶型涵蓋開放式至兩房。

益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示項目延續系列一貫的高質素建築美學與生活配套，由最高樓層為23住宅及基座商舖組成，提供95開放式至兩房單位，間隔方正實用，亦保留系列大受歡迎的露台連工作平台設計，適合不同的家庭所需。「幸薈」已取得入伙紙，目前銷售籌備工作已進入最後階段，希望最快可於月內以現樓方式推售。

adblk5

益兆集團控股副總裁林浩表示由益兆與俊和兩大集團携手合作的「SOYO」系列，秉承「So Young」的主題概念，於市區黃金地段為年輕人士打造新一代的居住首選。系列第二作命名為「幸薈」(SOYO SQUARE )，「SQUARE」除展現項目的規模之外，更象徵系列的延伸與多元拓展；中文名延續「薈」字系列，寓意幸福薈萃之地。只要與「薈」有幸相遇，即可頃刻擁有，組織「幸」福的居所。

新盤登場｜長沙灣幸薈提供95伙 料月內現樓推售 新盤登場｜長沙灣幸薈提供95伙 料月內現樓推售

俊和物業發展控股總經理何俊威表示「幸薈」是繼「雋薈」後的最新力作，項目雄據西九龍黃金圈位置，毗鄰長沙灣或茘枝角港鐵站，全面接通完善交通網絡及成熟發展社區，往來圈內甲級商業中心及西九文化區等生活據點只需約15分鐘路程，更可透過高鐵及香港國際機場網絡，連接內地與世界各地，實現都會生活無縫接軌。

俊和物業發展控股物業發展高級經理潘燿基表示「幸薈」不僅地段優越，更融合創意工業與商業活力。除了區內已活化成集甲級商業項目及創意工業的新核心地段外，憑藉周邊完善的交通網絡，約15分鐘生活圈盡享都會精彩，輕鬆到達國際級商業地標、娛樂文化重點、消閒娛樂熱點以至接通內地及世界各地。周邊更匯集名校及文化設施，坐享優質教育資源及綠色環境，是締造幸福居所的當然首選。

即睇長沙灣幸薈最新資訊 (House730)

廚房檯面石物料點揀？（資料來源︰好師傅裝修設計平台） 廚房檯面石物料點揀？無縫石或稱人造石 廚房檯面石物料點揀？石英石硬度高 廚房檯面石物料點揀？不銹鋼/雲石