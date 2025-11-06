新盤登場｜長沙灣幸薈提供95伙 料月內現樓推售

由益兆集團及俊和合作發展的的「SOYO」系列，推出位於青山道439號的全新住宅項目「幸薈」，合共提供95伙，戶型涵蓋開放式至兩房。
益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示，項目延續系列一貫的高質素建築美學與生活配套，由最高樓層為23樓的住宅及基座商舖組成，提供95伙開放式至兩房單位，間隔方正實用，亦保留系列大受歡迎的露台連工作平台設計，適合不同的家庭所需。「幸薈」已取得入伙紙，目前銷售籌備工作已進入最後階段，希望最快可於月內以現樓方式推售。
益兆集團控股副總裁林浩表示，由益兆與俊和兩大集團携手合作的「SOYO」系列，秉承「So Young」的主題概念，於市區黃金地段為年輕人士打造新一代的居住首選。系列第二作命名為「幸薈」(SOYO SQUARE )，「SQUARE」除展現項目的規模之外，更象徵系列的延伸與多元拓展；中文名延續「薈」字系列，寓意幸福薈萃之地。只要與「薈」有幸相遇，即可頃刻擁有，組織「幸」福的居所。
俊和物業發展控股總經理何俊威表示，「幸薈」是繼「雋薈」後的最新力作，項目雄據西九龍黃金圈位置，毗鄰長沙灣或茘枝角港鐵站，全面接通完善交通網絡及成熟發展社區，往來圈內甲級商業中心及西九文化區等生活據點只需約15分鐘路程，更可透過高鐵及香港國際機場網絡，連接內地與世界各地，實現都會生活無縫接軌。
俊和物業發展控股物業發展高級經理潘燿基表示，「幸薈」不僅地段優越，更融合創意工業與商業活力。除了區內已活化成集甲級商業項目及創意工業的新核心地段外，憑藉周邊完善的交通網絡，約15分鐘生活圈盡享都會精彩，輕鬆到達國際級商業地標、娛樂文化重點、消閒娛樂熱點以至接通內地及世界各地。周邊更匯集名校及文化設施，坐享優質教育資源及綠色環境，是締造幸福居所的當然首選。