新盤登場｜長沙灣Belgravia Place第2期提供248伙 最快下周開價

林達民指，「Belgravia Place」第2期四面單邊，單位景觀較第1期更優勝，定價有條件調整，但強調集團樓盤一向以市價推售。

市區新盤蓄勢待發，恒基地產(012)位於長沙灣巴域街1號的「Belgravia Place」第2期今日(14日)揭開銷售部署序幕，提供248伙，最快下周上載售樓說明書，有機會本月內開售。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，「Belgravia Place」分兩期推出，合共提供約1,000伙。第2期單位戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房及三房，合共佔整體約七成；另設有特色戶，包括全盤面積最大的頂層單位，涉約800方呎，附連約500方呎平台。

林達民指，今期四面單邊，單位景觀較第1期更優勝，定價有條件調整，但強調集團樓盤一向以市價推售，期望本月底公布的《財政預算案》會有好消息出現。