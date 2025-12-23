新盤登場｜鴨脷洲PORTO提供174伙 最快1月推出

宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，項目標準單位戶型涵蓋開放式至兩房，標準樓層（除27樓之外）的層與層之間的高度最高處達3.45米，空間感倍增。標準單位當中開放式戶型共有28伙，佔項目住宅單位總數約16%；一房戶型共有77伙，佔項目住宅單位總數約44%；兩房戶型則設有開放式廚房及梗廚間隔，合共提供55伙，佔項目住宅單位總數約32%；另外設有11伙平台特色單位，項目更加設有3伙複式特色單位。

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟表示，設有私人會所，提供一系列的休閒設施。

宏安地產執行董事程德韻表示，「PORTO」作為集團第二個位於港島南的發展項目，將延續港島南海岸系列的優勢，與同系項目「Coasto」互相輝映。項目命名靈感源自港島南鴨脷洲的多元魅力，區域承載著豐富的歷史與文化根基。「PORTO」亦取自英文「Portal」的諧音，寓意一扇通往層次生活的門扉——穿越歷史與現代、繁華與靜謐，開啟一段屬於港島南的嶄新居住體驗，同時延續系列以「TO」字母作為結尾的傳統。她更透露，集團明年首季部署推出位於黃大仙站飛鳳街項目，提供·約195伙單位。