熱門搜尋:
日圓匯率走勢 走塑 DSE 2024 高臨 五一黃金周 母親節2024 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-04-30 04:30:19
日報

新盤登場｜黃金海灣涉千三伙 謀出擊

分享：
黃金海灣

李炳餘(左)稱，黃金海灣有約七成單位可享青山灣海景；右為辜錦波。(蘇文傑攝)

高臨

高臨周五首度發售110伙

一手市場迎來千伙大盤！由旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段18號發展項目昨命名為「黃金海灣」(GOLD COAST BAY)，提供1,323伙，分兩期發展，其中第1期「意嵐」(The Uppland)涉692伙，正待批預售樓花同意書，料短期內登場。

旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘指，「黃金海灣」作為集團首個在港住宅發展項目，提供1,323伙，有約七成單位可享青山灣海景。第1期「意嵐」由兩座住宅大樓組成，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房，另設特色單位。他透露，項目籌備工作已屆尾聲，將盡快展開銷售工作。

旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，項目定價會參考區內一手及二手造價，強調對項目質素相當有信心，預計入伙日期為明年11月21日，樓花期長約19個月。

朗賢峯IIB期加推150伙

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA期昨標售25伙，當中3座1樓C室三房平台特色戶，實用面積846方呎，連794方呎平台，成交價2,358.8萬元，呎價27,882元創項目開售以來新高。另外，第IIB期同日原價加推4號價單共150伙，扣除18%最高折扣，折實價701.1萬元起，折實呎價18,597元起，折實平均呎價22,122元。

Ad Block

高臨周五首度發售110伙

資本策略地產(497)佐敦「高臨」昨原價加推2號價單共52伙，扣除15%最高折扣，折實價490.2萬元起，折實呎價17,633元起。該盤敲定周五價單發售104伙，周四下午3時截票；同日另有6伙平台特色單位招標出售。

即睇黃金海灣新盤最新資訊(House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受