新盤登場｜黃金海灣涉千三伙 謀出擊

高臨周五首度發售110伙

一手市場迎來千伙大盤！由旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段18號發展項目昨命名為「黃金海灣」(GOLD COAST BAY)，提供1,323伙，分兩期發展，其中第1期「意嵐」(The Uppland)涉692伙，正待批預售樓花同意書，料短期內登場。 旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘指，「黃金海灣」作為集團首個在港住宅發展項目，提供1,323伙，有約七成單位可享青山灣海景。第1期「意嵐」由兩座住宅大樓組成，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房，另設特色單位。他透露，項目籌備工作已屆尾聲，將盡快展開銷售工作。