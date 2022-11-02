新盤登場｜龍光與合景泰富鴨脷洲利南道項目命名「凱玥」提供295伙 戶戶逾千方呎

一手市場氣氛暢旺，港島區亦有全新盤登場。龍光集團(3380)及合景泰富集團(1813)合作的鴨脷洲利南道66號今日(2日)正式命名為「凱玥」(The Corniche)，提供295伙。龍光集團銷售及市場總監高藹華表示，項目已取得滿意紙，預計短期內上載售樓說明書，即將以現樓形式應市。

合景泰富集團市場及營銷總監楊麗汶稱，凱玥設有6座住宅大樓，標準分層單位實用面積由約1,393至約3,635方呎，間隔由三房雙套至四房四套，另設頂層複式、大平層以及平台花園等特色戶型，為市場罕有的戶戶實用面積逾千呎的大型豪宅項目，項目由多個著名國際設計團隊的藝術大師打造，與淺水灣、深水灣、壽臣山享有同一遼濶海景景致，戶戶向南的分層現樓大宅，為同區近10年來稀有供應。

至於項目的名稱由來，高藹華指，中文名稱「凱玥」除取其與海字同音，亦有歡樂和諧之意，代表項目有如坐落壯闊海岸線上的一顆璀璨明珠，與自然融合，享有寧靜和諧的優美風光，以及港島南區的非凡品位與高尚層次。英文名稱「The Corniche」的命名靈感來自法國南部 La Grande Corniche，是蔚藍海岸其中一條最扣人心弦的風景路線，沿途可一邊欣賞風光明媚的普羅旺斯山巒，亦可盡覽閃耀銀藍波光的天然海岸線，與項目背山面海，前臨港島南區知名海岸線的顯赫格調如出一轍。

地皮2017年以 168.6 億成交 曾為本港最貴地王

翻查資料，凱玥地皮由龍光集團及合景泰富於2017年2月底以約168.6億元投得，曾成為本港歷來最貴地王，每方呎樓面地價達22,118元。當時市場估計落成後單位每方呎售價約3.2萬元，特色戶及洋房每方呎售價逾4.5萬元。