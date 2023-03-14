新盤登場｜KOKO HILLS第3B期命名KOKO MARE 提供444伙 最快周四上載樓書

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO首兩輪銷售308伙全數沽清後，發展商乘勢推出KOKO HILLS系列最後一期、第3B期應市，今日(14日)正式命名為「KOKO MARE」，提供444伙，最快本周四(16日)上載售樓說明書，爭取月內展開首輪銷售。
標準戶主打一房及兩房
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO MARE涉及兩座住宅大樓，實用面積介乎310至529方呎，全部標準戶為一房及兩房。項目以罕有的市區海景上車盤定位不變，料可吸引首置年輕客及專業人士及，預計最快本周四上載樓書，有機會下周公布首張價單，爭取月內開售。
黃光耀透露，由於今期位置及單位景觀均較前一期KOKO ROSSO為佳，故定價有條件提升，料幅度約10%以內，但強調會溫和地上調，冀可延續KOKO ROSSO的理想銷情。他補充，KOKO ROSSO開售16日內累沽308伙，套現約24 .5億元，平均成交呎價約18,744元。至於集團今年迄今總銷售額已經超越2022年上半年，達約50.5億元，涉及434伙，成績非常理想。
近六成單位享維港及油塘灣海景
會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘指，KOKO MARE屬KOKO HILLS發展項目的最後一期，今期位處單邊位置，景觀更開揚，並享更廣闊的內園景，且全盤近五成屬坐向東南的單位。
此外，近六成單位享維港及油塘灣海景，是KOKO HILLS系列中最多單位享海景的期數。他續指，KOKO MARE被約510米「環迴跑步徑」環繞，亦鄰近約3,000方呎「KOKO庭園」、「綠草瑜伽」及「高爾夫嶺」，住戶可更加親近大自然。
「MARE」為意大利文 含有海洋之意
至於今期名稱由來，會德豐地產經理（市務）吳家寶稱，KOKO MARE貫徹項目以北意大利靜謐愜意度假生活為主題，命名靈感啟迪自北意大利著名海岸線 Italy Riveria的沿岸美景；「MARE」一字為意大利文，含有海洋之意，與項目景觀不謀而合。
吳家寶說，KOKO MARE樓層大堂及單位廚房特意加入海藍色元素，猶如置身北意大利海岸中，而浴室設計繼續選用玫瑰金色鏡櫃，但當中加入菱形格紋裝飾，更顯北意大利酒莊格調。