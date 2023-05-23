新盤登場｜NOVO LAND第2A期24小時內上樓書 開放式面積216方呎起

雷霆指，NOVO LAND為屯門區歷來最大型私人住宅發展項目，早前推售第1A、1B及2B期，8個月內售出逾2,200伙，為過去兩年最暢銷新盤。有見向隅客仍眾多，為回應市場需求，故加快推售第2A期應市。

一手市場迎來焦點全新盤，新鴻基地產(016)今日(23日)宣布正式展開屯門NOVO LAND第2A期銷售，新地副董事總經理雷霆表示，項目將於24小時內上載售樓說明書，並於一周內開放示範單位及公布首張價單，最快下月初開售。

雷霆指，NOVO LAND早前推售第1A、1B及2B期，8個月內售出逾2,200伙，為過去兩年最暢銷新盤。

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期由3座物業組成，提供929伙，計劃分階段推售，會率先推出Arreso第3座及第5座，涉及519伙，標準單位實用面積介乎237至719方呎，當中開放式至兩房單位佔約70%，餘下約30%為三房及特色單位。至於特色單位實用面積介乎216至1,528方呎，涉及25伙。

定價有5%至10%上調空間

陳漢麟續稱，Arreso第3座及第5座坐落於項目基座商場「NOVO Walk」之上，且單位視野開揚廣闊。至於另一座為Charlot第1座，涉及410伙，部署於項目取得入伙紙後推出。

他透露，今期定價有約5%至10%的上調空間，而項目第2B期今年初開售銷情理想，累沽近700伙，套現超過42億元。

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