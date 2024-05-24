新盤登場｜THE HADDON擬下周上樓書 涉450伙

九龍迎來矚目新盤，恒基地產(012)紅磡大型住宅項目Midtown South其中一期昨命名為「THE HADDON」，提供約450伙，戶型涵蓋一房至三房，設小量特色單位，當中主打一房及兩房，部署下周公布售樓說明書，最快下月推售。 恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，「THE HADDON」位處黃埔街1號，料部分單位享有海景，並透露住戶日後可兼享同系Site A的會所設施。項目預計關鍵日期為明年9月底，樓花期長約16個月。 首3期累沽632伙 平均成交呎價2.12萬 至於首3期項目包括第1期「必嘉坊．曦匯」、第2期「必嘉坊．迎匯」及第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」已推出市場，迄今售出632伙，套現約38億元，平均每伙成交價約600萬元，平均成交呎價約21,200元。林達民稱，樓市撤辣後，集團旗下樓盤迄今累沽1,300伙，套現近100億元。

GRANDE MONACO開放特色單位參觀 會德豐地產旗下已屆現樓、啟德「GRANDE MONACO」昨開放部分現樓特色單位予傳媒參觀，副主席兼常務董事黃光耀表示，當中包括1A座37樓A室「天際特色戶」，實用面積1,349方呎，設369方呎天台，四房兩套間隔，將以招標形式發售，參考其他期數同類特色單位成交呎價達40,749元。