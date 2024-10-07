新盤票王天璽．天掀搶購潮 首輪一Q清即添食 折實最平481萬

新地代理總經理胡致遠表示，加推單位實用面積240至655方呎，包括14伙開放式、80伙一房及26伙兩房，折實價481.65萬至1,412.04萬元，折實呎價19,661至24,860元。入場單位為第6座(Elite Zone)5樓B5室開放式，實用面積240方呎；最快本周末望行次輪銷售。

減息後新盤氣熾熱，綜合市場資訊，過去周末兩日一手市場錄逾450宗交投，按周急飆約八成，主要受兩個全新盤開賣帶動。榮膺今年新盤票王的新鴻基地產(016)啟德「天璽．天」以價單發售204伙即日沽清，乘勢原價加推3號價單共120伙，扣除最高折扣13.5%，折實價481.6萬元起，折實平均呎價21,768元。

胡致遠指，項目首輪銷售錄得18組大手客，有9組購6伙至8伙，每組斥資約4,400萬至6,600萬元；另有9組買家購3伙至5伙，每組斥資逾2,000萬元。他透露，因市場普遍預期息口會再回落，有約七至八成買家選用建築期付款計劃；而買家不少為新香港人、專才等。

新地副董事總經理雷霆稱，樓市轉好，本月繼續推盤應市，包括北角「海璇II」、屯門「NOVO LAND」及今日推售的元朗「The YOHO Hub II」，可謂「何止月月有樓賣」。

尚柏首輪開賣98伙即日近售罄

另一個熱賣全新樓、以「新盤見底價」推售的麗新發展(488)元朗現樓「尚柏」昨首輪開售98伙，即日售出94伙，佔可發售單位約96%，近乎沽清。項目首輪截收853票，超額認購7.7倍，折實價242.91萬元起，折實呎價8,614元起。