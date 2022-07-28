新盤票王｜屯門NOVO LAND首輪截收逾1.9萬票 超購逾55倍

新盤低開吸客奏效，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期將於本周六(30日)發售336伙，連日收票反應熱烈，今日(28日)晚上8時截票，核數仍在進行中，初步點算收到逾19,000票登記，超額認購逾55倍，打破由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路柏瓏I，今年4月底首輪截收逾1.35萬票的紀錄，膺今年新盤票王。

發展商表示，收票成績非常理想，該盤推出以來市場反應一直踴躍，示範單位更單日曾錄得逾1.2萬人次參觀紀錄。據悉，不少買家今日趕趁截止登記前入票認購，整日售樓處內、外氣氛相當熱鬧。

發展商指，因應新冠肺炎疫情，嚴格執行人流管制及保持社交距離等多項防疫措施，並於售樓處內、外提供充裕消毒清潔工具，致力確保準買家、地產代理及工作人員的安全。

NOVO LAND將於明日進行抽籤，而周六首輪銷售將分為A組及B組，A組買家須最少認購1伙三房或2伙至4伙單位，B組則為認購1伙至2伙單位。336伙中包括49伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由328.1萬至932.53萬元，折實呎價介乎12,187元至15,427元；以定價計，單位市值逾22億元。

NOVO LAND第1A期由兩座住宅大樓組成，涉及8種戶型，單位實用面積由213至1,467方呎。主打兩房間隔，佔403伙；開放式單位佔181伙，一房及三房分別佔75伙及128伙，另共37伙連平台花園及或連天台特色戶。項目預計入伙日期為明年6月29日，樓花期長約12個月。