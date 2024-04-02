新盤票王｜速收逾1.2萬票 Blue Coast 超額47倍謀加推

焦點大型新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」採低價出擊策略奏效，市場反應熾熱。消息指累收逾1.2萬票，以首兩張價單共248伙計，超額逾47倍，超越會德豐地產與港鐵合作的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」的11,780票紀錄，登上今年「新盤票王」寶座。
焦點大型新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」採低價出擊策略奏效，市場反應熾熱。消息指累收逾1.2萬票，以首兩張價單共248伙計，超額逾47倍，超越會德豐地產與港鐵合作的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」的11,780票紀錄，登上今年「新盤票王」寶座。
會德豐首季吸金近87億
會德豐表示，旗下項目於撤辣後約1個月累沽762伙，套現逾73.3億元。以首季計，期內售出近800伙，吸金近87億元。副主席兼常務董事黃光耀指，其中「SEASONS PLACE」開售約一星期速沽542伙，套現約34.2億元。
十大屋苑3月成交飆逾2倍
撤辣後二手交投明顯反彈，據中原地產統計，3月十大屋苑錄368宗成交，按月大增2.1倍。全數指標屋苑報升，增幅最勁首兩位為映灣園及嘉湖山莊，分別漲6.3倍及2.6倍。