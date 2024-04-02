新盤票王｜速收逾1.2萬票 Blue Coast 超額47倍謀加推

趙國雄(中)透露Blue Coast加推單位或上調價錢，希望「蝕少啲」。(陳奕釗攝)

焦點大型新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」採低價出擊策略奏效，市場反應熾熱。消息指累收逾1.2萬票，以首兩張價單共248伙計，超額逾47倍，超越會德豐地產與港鐵合作的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」的11,780票紀錄，登上今年「新盤票王」寶座。

焦點大型新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」採低價出擊策略奏效，市場反應熾熱。消息指累收逾1.2萬票，以首兩張價單共248伙計，超額逾47倍，超越會德豐地產與港鐵合作的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」的11,780票紀錄，登上今年「新盤票王」寶座。