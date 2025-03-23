新盤繼續低開吸客 買家回流二手尋寶 中原十大屋苑本周末錄8宗成交｜樓市數據

一手新盤持續熱賣，加上發展商訂價克制，搶去部分二手客源，但亦有買家轉投二手市場尋寶。(資料圖片)

一手新盤低開，繼續吸走客源。中原地產十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周減少3宗或下跌27.3%，零成交屋苑則進一步減至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期一手新盤熱賣，市場上仍有大量貨尾單位可供發售，而且大部分訂價克制，吸引力仍比二手放盤稍稍優勝，搶去部分客源。另一方面，亦有買家轉投二手市場尋寶，而且成交分布面廣，各種價格的放盤亦有捧場客，可見整體樓市一、二手皆旺。

十大屋苑中，港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得2宗成交，平均實用呎價13,072元，令本月交投量增至20宗。本周末成交包括高山閣高層E室，實用面積580方呎，擁向西商廈景，採兩房間隔，剛剛以760萬元沽出，平均實用呎價13,103元。另外，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，康怡花園本周末錄得1宗成交，單位為A座低層10室，實用面積497方呎，採三房一廁間隔，座向西北望翠綠開揚景，最新以560萬元沽出，折合實用呎價11,268元。

九龍區方面，中原地產黃埔站副分區營業經理王子健表示，黃埔花園本周末僅錄得1宗成交，單位為11期12座高層H宗，實用面積470方呎，屬兩房間隔，最新以580萬元易手，每呎實用呎價12,340元。另一邊廂的新都城，中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，新都城本周末亦錄1宗成交，為2期11座中低層Ｃ室，實用面積363方呎，屬兩房間隔，擁東南內園景，現於市場以496萬元沽出，平均實用呎價13,664元。原業主於2013年以399.8萬元購入單位，持貨12年，現帳面獲利96.2萬元或升值24%。