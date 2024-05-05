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地產
2024-05-05 19:00:00

新盤繼續搶客+暴雨礙睇樓 利嘉閣十大屋苑周六日錄7宗買賣 按周少兩成｜樓市走勢

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在新盤持續以優惠價搶客，以及連場暴雨影響下，利嘉閣十大指標屋苑於本周末及日交投減少約兩成。(資料圖片)

在新盤持續以優惠價搶客，以及連場暴雨影響下，利嘉閣十大指標屋苑於本周末及日交投減少約兩成。(資料圖片)

一手新盤繼續以優惠價搶客，加上近日連場暴雨，令利嘉閣十大指標屋苑本周末及日交投量減少約兩成。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，美國通脹未完全受控，短期內減息的機會甚微，令部分買家入市信心稍為減弱。另一方面，二手業主在政府撤辣後，叫價取態轉強硬，令拉鋸局面持續；同時間，一手新盤繼續以優惠價推出搶佔客源，二手市場交投難免會放慢。此外，本周六日天氣不穩，連場暴雨亦對二手市場的睇樓情況構成影響，部分成交因而受阻。

業主未肯面對現實 交投難突破

綜合利嘉閣地產分行網絡數據顯示，在過去的周六日(545)，十大指標屋苑錄得7宗二手成交，較上一個周六日(42728)9宗，按周減少約22%，連續第6周在單位數水平徘徊。廖偉強指出，5月份一手市場銷情仍然熾熱，會繼續主導大市，相信二手樓市要待業主面對現實，將叫價調整至有競爭力的水平，交投量才會出現較大的突破。

在過去兩天的十大指標屋苑買賣中，有4個屋苑錄得成交，若按地區劃分，以九龍區及新界區交投表現較佳，其中觀塘麗港城期內錄3宗成交，較前周升兩倍。此外，美孚新邨錄得1宗成交，新界區的嘉湖山莊則錄兩宗，而東涌映灣園錄得1宗買賣。

觀塘麗港城本周末及日兩日內錄得3宗成交。

觀塘麗港城本周末及日兩日內錄得3宗成交。

麗港城兩日錄3宗買賣

利嘉閣地產滙景分行首席聯席董事萬達人稱，剛過去的周六日麗港城錄得3宗成交，包括226座低層G室，實用面積517方呎，採兩房間隔，最新以580萬元沽出，平均呎價約11,219元。此外，28座中層H室三房戶，實用面積748方呎，則最新以828萬元易主。

嘉湖山莊翠湖居低層戶390萬沽

利嘉閣地產嘉湖山莊分行經理蕭啟諾指出，本周六日天水圍嘉湖山莊暫錄2宗買賣，其一宗為翠湖居2座低層E室，實用面積448方呎，成交價390萬元，折合平均實用呎價約8,705元。

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天水圍嘉湖山莊於本周六及日，錄得2宗買賣成交。

天水圍嘉湖山莊於本周六及日，錄得2宗買賣成交。

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