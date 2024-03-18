新盤續熱｜泰峯首輪沽逾七成 研加推

樓市全面「撤辣」後第二個全新盤、王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」昨首輪開售，集團董事總經理王惠貞表示，市場反應非常熱烈，截至昨日下午約7時，已沽出 238伙，佔可出售單位336伙的逾七成，當中共有8組買家購入多於1伙。發展商指，鑑於項目仍有不少向隅買家，將研究稍後加推價單及招標單位應市。

泰峯策略性夥伴新世界發展(017)附屬子公司Vertical Journey Ltd總監黃浩賢指，項目昨起招標12伙，包括10伙三房和2伙兩房單位，今日截標。

居於將軍澳區的買家潘先生斥資約880萬元購入1伙兩房單位作自住之用。他稱，項目價錢合理，是次購入單位呎價約1.5萬元，呎價水平較啟德區樓盤為低，另有感將軍澳區人出入較為不便。他看好本港樓市走勢，本港仍有住屋需求；對於樓市全面撤辣及金管局暫停壓力測試，他認為對入市有幫助，而內地人來港置業可「托住個市」。另外，正準備與未婚夫結婚的葉小姐說，斥資約860萬元購入1伙兩房單位作自住用途。她本身居於西九龍區，認為項目地理位置方便，價錢亦可負擔。