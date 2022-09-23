新盤續熱｜Wetland Seasons Bay第3期 毋懼加息5小時沽清80伙

本港相隔約4年再有大型銀行上調最優惠利率(P)，而加息後首個開售新盤、新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨首輪開售80伙，買家似乎未有受加息因素影響，市場消息指，項目開售約5小時已沽清全數單位。

該盤開賣的80伙，扣除最高13.5%折扣後，折實價由496.8萬起，折實呎價13,008元起。現場所見，準買家昨日下午4時30分已於售樓現場外排隊等候報到，市場消息指，至晚上約9時30分全數單位已獲揀選。準買家林先生表示，早已預料加息，「供多幾百元唔係好多，轉個頭都減返」，即使繼續加息亦可以負擔，現時樓價回落較去年便宜，所以決定入市。

買家郭小姐就斥資約700萬元購入1伙三房戶，擬作投資用途。她透露自己支付首期，由兒子供樓，入市因看好本港樓市，而加息對自己「影響不大」。另居於天水圍區的林先生，就以FULL PAY形式買入1伙兩房戶作換樓之用，涉資約700萬元。他稱，希望為兒子提供更佳的生活空間。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，雖然香港正式跟隨美國加息，可幸加幅較小，相信市場早有準備，料對物業市場即時衝擊不大。他估計樓價繼續下調約3%至5%，預測全年累積樓價跌幅為10%。

