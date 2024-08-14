新盤變招｜PRINCE WESIDENCE 全盤58伙出租 最平1.6萬

撤辣未能扭轉樓價下調，有發展商變陣應對，把握現時住宅租金走勢向好，將落成的新盤招租。其士國際(025)位於何文田太子道西292號住宅項目命名為「PRINCE WESIDENCE」，提供58伙，最快周內開始招租，月租由約1.6萬元起，意向呎租由51元至69元。
其士集團物業發展部銷售及市場經理曾家進表示，「PRINCE WESIDENCE」單位實用面積329至2,528方呎，標準單位戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積329至579方呎；另設特色高層兩房至四房大單位，實用面積963至2,528方呎。項目已取得「滿意紙」，預計周內正式招租。
曾家進指，集團因應市場需求，於年初已決定將項目全幢招租，重申並非因為樓價下跌，並透露日後有機會連租約出售單位。他續指，項目首階段先推出標準分層一房及兩房單位招租，會提供靈活出租計劃，包括連傢俬租住組合。至於項目設有現樓示範單位，正式開放12樓全層共5個單位予公眾預約參觀。
ST. GEORGE’S MANSIONS月內沽6伙
信和置業(083)及中電(002)合作的何文田加多利山「ST. GEORGE’S MANSIONS」於本月售出6伙，套現逾4.3億元；當中包括3座2樓A室四房，實用面積2,087方呎，昨日以7,628萬元成交，呎價36,550元。