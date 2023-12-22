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地產
2023-12-22 04:29:55
日報

新盤變陣｜星凱．堤岸複式樓王供預約參觀

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星凱．堤岸 星．連天 楊聰永 符錫龍

楊聰永(左)稱，「星．連天」全盤僅提供9伙；右為符錫龍。(陳奕釗攝)

新盤市場氣氛改善，本月交投重返千宗水平，發展商趁勢變陣推出特色單位吸購買力。中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，集團旗下火炭現樓新盤「星凱．堤岸」部署推出僅設9伙的頂層複式單位「星．連天」，本周末起開放予準買家預約參觀。

楊聰永表示，「星凱．堤岸」自9月重推以來沽出49伙，當中有34伙成交價逾1,000萬元，合共套現逾5.7億元，佔約一半買家為內地專才；全盤開售迄今累沽921伙，套現逾95億元。

該盤部署推出的「星．連天」，為內置樓梯的頂層特色單位，全盤僅提供9伙。成交紀錄冊顯示，今年2月以招標形式售出1伙，為2座49樓B室，實用面積1,505方呎，連1,134方呎天台，成交價4,816萬元，呎價32,000元，成交價及呎價均創項目新高，楊聰永指，會參考此成交作為同類單位意向價。

星凱．堤岸 星．連天

天台面積772方呎，設按摩浴池。(陳奕釗攝)

星凱．堤岸 星．連天

A室實用面積約2,001方呎，屬樓王級別。(陳奕釗攝)

發展商向傳媒開放兩個「星．連天」單位，中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍指，分別為5座50及51樓A及B兩個頂層複式單位，均採四房三套另附連儲物室及工作間附連洗手間設計，切合大家庭住戶需要，並享開揚沙田及城門河景。當中A室實用面積約2,001方呎，為全盤面積最大單位，屬樓王級別。大廳面積約315方呎，連109方呎L型特大平台，上層寢區設有家庭廳及三個睡房，天台面積772方呎，設按摩浴池及燒烤爐。

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寶翠灣1號

寶翠灣1號轉租為售速沽3伙

寶翠灣1號轉租為售速沽3伙

原為出租物業、新藝控股旗下坪洲「寶翠灣1號」現轉租為售，近月已售出3伙，套現6,420萬元。當中H30號屋，實用面積470方呎，連191方呎花園，兩房間隔，以620萬元獲內地專才承接，呎價約13,191元。該盤提供40伙，全為特色單位，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積423至1,686方呎。

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維港滙I天台戶呎售3.3萬

市區新盤特色戶有價有市，由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的西南九龍「維港滙」昨售出1伙特色單位，為「維港滙I」5座頂層連天台29樓B室，三房連套房間隔，實用面積958方呎，連783方呎天台，成交價3,168萬元，呎價33,069元。該盤今年累售260伙，套現逾59億元。另外，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，集團今年迄今售出1,029伙，套現約160億元。

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