新盤變陣｜星凱．堤岸複式樓王供預約參觀

新盤市場氣氛改善，本月交投重返千宗水平，發展商趁勢變陣推出特色單位吸購買力。中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，集團旗下火炭現樓新盤「星凱．堤岸」部署推出僅設9伙的頂層複式單位「星．連天」，本周末起開放予準買家預約參觀。 楊聰永表示，「星凱．堤岸」自9月重推以來沽出49伙，當中有34伙成交價逾1,000萬元，合共套現逾5.7億元，佔約一半買家為內地專才；全盤開售迄今累沽921伙，套現逾95億元。 該盤部署推出的「星．連天」，為內置樓梯的頂層特色單位，全盤僅提供9伙。成交紀錄冊顯示，今年2月以招標形式售出1伙，為2座49樓B室，實用面積1,505方呎，連1,134方呎天台，成交價4,816萬元，呎價32,000元，成交價及呎價均創項目新高，楊聰永指，會參考此成交作為同類單位意向價。

寶翠灣1號轉租為售速沽3伙