新盤貨尾量連升4季 中原：第二季積壓情況恐加重 料升穿2.3萬伙｜樓市數據

楊明儀表示，首季多個大型新盤推售，銷情大致理想，現存貨尾盤去貨速度亦不俗，故只輕微推高貨尾數字。不過，4月初美國實施對等關稅政策，打擊全球經濟，股市波動，買家態度轉趨審慎，樓價調整持續，成交明顯放緩。雖然發展商減少推盤，但個别新盤銷售遇到阻力，料會加重貨尾積壓的情況，估計今年第二季新盤貨尾將升到2.3萬伙或以上。

2025年第一季選取367個新盤統計，單位總數136,613伙，登記售出113,799伙，貨尾22,654伙，按季增加331伙或約1.5%。貨尾比重方面，2025年第一季錄16.6%，按季持平。貨尾量連升兼連續7季超過2萬伙，打破了2002年第三季至2003年第四季連續6季高於2萬伙的記錄，創出歷史最長時間處於危險水平。相信短期貨尾積壓未能得以舒緩，下半年會否改善逐步回落，須視乎有否利好因素。

三大區域統計，只有新界區貨尾按季上升，增加408伙，現有8,831伙，因將軍澳及天水圍分別增加501伙及206伙。兩區分別有將軍澳日出康城12期C「Grand Seasons」及「Yoho West」第2期「Yoho West Parkside」首推，前者銷情偏慢，推高新界區貨尾數字。

九龍區貨尾按季輕微減少24伙，現有10,700伙，只有石硤尾有較大升幅，按季增加326伙，因「Beacon Peak」第1期銷情遜色。長沙灣及黃大仙亦有新盤「Belgravia Place」第2期及「南首」首推，銷情尚可，加上同區及其他區貨尾盤去貨速度不俗, 故九龍區貨尾大致持平，但仍連續4季高企逾1萬伙水平。

港島區貨尾按季減少53伙，現有3,123伙，三個新盤分別為北角「皇都」、筲箕灣「傲華」及香港仔「Coasto」，銷情皆不俗，故北角及筲箕灣貨尾只略為增加，而香港仔因港島南岸貨尾錄得不俗銷情，按季減少167伙。