新盤轉售為租成風 維港滙I現樓單位招租 最平1.68萬｜一手市況

上月一手交投僅錄約500多宗，見樓市撤辣後最低。面對新盤庫存量高企壓力，發展商變陣應對，積極將現樓新盤「轉售為租」，由信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙I」推出部分待售單位招租，以開放式及一房單位為主，月租由約1.68萬元起。
利嘉閣營業董事姚偉基透露，首批招租單位涉及6伙，意向租金每月介乎約1.68萬至1.95萬元，呎租約60元起。據悉，租金包括管理費、差餉及地租。其中3B座18樓H室，實用面積277方呎，開放式間隔，月租叫價約1.7萬元，呎租約61元。
市場消息透露，維港滙8月錄得16宗租務成交；全盤自去年入伙計起累錄389宗租賃，平均呎租一年間升近8%。「維港滙」3期合共提供1,437伙，迄今餘下不足200伙待售。
兩新盤推出單位招租表現不俗
事實上，上月已有兩個新盤推出單位招租且表現不俗。其中恒基地產(012)旗下紅磡BAKER CIRCLE第1期「BAKER CIRCLE DOVER」(必嘉坊．曦匯)，發展商指，不足一星期已極速接獲逾20伙承租，當中不少開放式單位呎租錄得71.8元；一房單位呎租更高見73.3元。
另外，其士國際(025)位於何文田太子道西292號住宅項目「PRINCE WESIDENCE」宣布全數58伙單位招租，最新已在市場租出超過一半單位，當中一房租金由1.6萬至2.3萬元不等，分層兩房租金則由26,600元至36,000元，項目錄得最高呎租達64元。