新盤轉售為租成風 維港滙I現樓單位招租 最平1.68萬｜一手市況

上月一手交投僅錄約500多宗，見樓市撤辣後最低。面對新盤庫存量高企壓力，發展商變陣應對，積極將現樓新盤「轉售為租」，由信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙I」推出部分待售單位招租，以開放式及一房單位為主，月租由約1.68萬元起。

利嘉閣營業董事姚偉基透露，首批招租單位涉及6伙，意向租金每月介乎約1.68萬至1.95萬元，呎租約60元起。據悉，租金包括管理費、差餉及地租。其中3B座18樓H室，實用面積277方呎，開放式間隔，月租叫價約1.7萬元，呎租約61元。