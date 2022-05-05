新盤速遞｜何文田瀚名首張價單推30伙 折實價738.39萬起 一房示位曝光（多圖）

嘉里建設（683）旗下位於何文田喇沙利道10號的瀚名，過去一直以招標方式發售，發展商今日（5日）推出首張30伙價單，折實價738.39萬至933.23萬元，折實呎價20,989至25,559元，而折實平均呎價23,300元；項目將於短期內收票，最快下周開賣。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目首次以價單推出30伙，實用面積319至409方呎，全為一房間隔。
售價參考同區 加推或提價
嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，項目售價已參考附近項目，定價有驚喜；亦因優質單位供應少，料項目加推時有提價空間，加幅會視乎收票反應而定。已屆現樓的瀚名為單幢式設計，樓高17層，提供73伙，面積介乎298至1,990方呎，當中60個為一房間隔標準單位，佔全盤約八成，另外有12個三房及一個實用面積1,990方呎的頂層特色單位。
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