新盤速遞｜何文田瀚名首張價單推30伙 折實價738.39萬起 一房示位曝光（多圖）

嘉里建設（683）旗下位於何文田喇沙利道10號的瀚名，過去一直以招標方式發售，發展商今日（5日）推出首張30伙價單，折實價738.39萬至933.23萬元，折實呎價20,989至25,559元，而折實平均呎價23,300元；項目將於短期內收票，最快下周開賣。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目首次以價單推出30伙，實用面積319至409方呎，全為一房間隔。