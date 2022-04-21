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2022-04-21 16:44:42

新盤速遞｜全數低於1000萬 利奧坊．壹隅首批123伙 最平499.5萬起

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利奧坊‧壹隅今日舉行記者會，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝（左）公布首批推出123伙，入場費最低499.5萬起。(林俊源攝)

利奧坊‧壹隅今日舉行記者會，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝（左）公布首批推出123伙，入場費最低499.5萬起。(林俊源攝)

新盤輪住推出，其中恒地（012）大角咀項目利奧坊．壹隅，今日（21日）公布首張價單，首批涉123伙，折實售價由499.516萬元起，全數單位低於1,000萬元。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，首張價單戶型涵蓋開放式至兩房單位，包括9伙兩房單位、100伙一房及14伙開放式單位，首批單位價單售價由531.4萬至965.3萬，價單呎價由$24,19728,500元，扣除6%折扣後，折實售價由499.516萬至907.382萬，折實呎價為22,745元至26,790元。

韓家輝稱，利奧坊‧壹隅最快明天（22日）開放示範單位予公眾參觀，本周末接受認購登記，最快於51日長假期開售。他表示，首張價單為「疫後起動價」，定價參考同系利奧坊一手成交價，並預告項目日後有約2%3%的提價空間。

首批最平499.516 最貴907.382

首批123伙中，最平一伙是28D室，面積208方呎，開放式間隔，折實售價499.516萬元，折實呎價24,015元。最貴是218K室，面積382方呎，兩房間隔，折實售價907.382萬元，折實呎價23,753元。利奧坊．壹隅共提供614伙，主打一房單位，佔全盤69%，實用面積由184方呎起，而標準戶涵蓋開放式至三房戶型，實用面積由206447方呎，另設34伙特色戶。項目預計關鍵日期為2024529日，樓花期約兩年。

中原陳永傑：利奧坊‧壹隅訂價克制 料首批順利沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受第5波疫情影響，今年首季一手樓市幾乎停頓，整季一手成交不足1,000宗。為追回第一季失地，疫情受控後，各大發展商本月爭相推盤，競爭激烈，而且訂價有驚喜，買家可謂直接得益。利奧坊‧壹隅今日公布首張價單123個單位，訂價與同區二手新晉屋苑低約5%，可見發展商訂價十分克制，有疫情折扣，亦有起動作用，相信首批單位可順利沽清。

此外，市場一直渴求九龍市區小型單位，利奧坊系列正正為奧運站一帶提供小型單位，在限呎措施下，低於300方呎的小型單位將變得十分珍貴，而利奧坊‧壹隅可算是最後機會購入市區小型單位，料可吸納年輕買家上車入市。

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