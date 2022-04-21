新盤速遞｜全數低於1000萬 利奧坊．壹隅首批123伙 最平499.5萬起

新盤輪住推出，其中恒地（012）大角咀項目利奧坊．壹隅，今日（21日）公布首張價單，首批涉123伙，折實售價由499.516萬元起，全數單位低於1,000萬元。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，首張價單戶型涵蓋開放式至兩房單位，包括9伙兩房單位、100伙一房及14伙開放式單位，首批單位價單售價由531.4萬至965.3萬，價單呎價由$24,197至28,500元，扣除6%折扣後，折實售價由499.516萬至907.382萬，折實呎價為22,745元至26,790元。

韓家輝稱，利奧坊‧壹隅最快明天（22日）開放示範單位予公眾參觀，本周末接受認購登記，最快於5月1日長假期開售。他表示，首張價單為「疫後起動價」，定價參考同系利奧坊一手成交價，並預告項目日後有約2%至3%的提價空間。