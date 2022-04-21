新盤速遞｜全數低於1000萬 利奧坊．壹隅首批123伙 最平499.5萬起

新盤輪住推出，其中恒地（012）大角咀項目利奧坊．壹隅，今日（21日）公布首張價單，首批涉123伙，折實售價由499.516萬元起，全數單位低於1,000萬元。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，首張價單戶型涵蓋開放式至兩房單位，包括9伙兩房單位、100伙一房及14伙開放式單位，首批單位價單售價由531.4萬至965.3萬，價單呎價由$24,197至28,500元，扣除6%折扣後，折實售價由499.516萬至907.382萬，折實呎價為22,745元至26,790元。
韓家輝稱，利奧坊‧壹隅最快明天（22日）開放示範單位予公眾參觀，本周末接受認購登記，最快於5月1日長假期開售。他表示，首張價單為「疫後起動價」，定價參考同系利奧坊一手成交價，並預告項目日後有約2%至3%的提價空間。
首批最平499.516萬 最貴907.382萬
首批123伙中，最平一伙是2座8樓D室，面積208方呎，開放式間隔，折實售價499.516萬元，折實呎價24,015元。最貴是2座18樓K室，面積382方呎，兩房間隔，折實售價907.382萬元，折實呎價23,753元。利奧坊．壹隅共提供614伙，主打一房單位，佔全盤69%，實用面積由184方呎起，而標準戶涵蓋開放式至三房戶型，實用面積由206至447方呎，另設34伙特色戶。項目預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期約兩年。
中原陳永傑：利奧坊‧壹隅訂價克制 料首批順利沽清
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受第5波疫情影響，今年首季一手樓市幾乎停頓，整季一手成交不足1,000宗。為追回第一季失地，疫情受控後，各大發展商本月爭相推盤，競爭激烈，而且訂價有驚喜，買家可謂直接得益。利奧坊‧壹隅今日公布首張價單123個單位，訂價與同區二手新晉屋苑低約5%，可見發展商訂價十分克制，有疫情折扣，亦有起動作用，相信首批單位可順利沽清。
此外，市場一直渴求九龍市區小型單位，利奧坊系列正正為奧運站一帶提供小型單位，在限呎措施下，低於300方呎的小型單位將變得十分珍貴，而利奧坊‧壹隅可算是最後機會購入市區小型單位，料可吸納年輕買家上車入市。