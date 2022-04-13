新盤速遞｜啟德MONACO MARINE明公布首張價單 貼市價開盤

會德豐地產旗下啟德大型全新盤MONACO MARINE推出在即，繼上周公布樓書後，會德豐地產常務董事黃光耀今日（13日）出席中原地產MONACO MARINE旗艦店開幕儀式時表示，將於明天（14日）公布首張價單，會以貼市價推出，涉及112伙，涵蓋高座一房至三房戶型，買家可選擇實體或線上方式入票登記。黃光耀指出，由於「財爺Plan」已放寬按揭保險，MONACO MARINE是次只會為買家提供「一按」，不會提供「二按」。

面對近期新盤爆發競爭潮，黃光耀稱對項目有信心，因較早時已取得預售樓花同意書，隨時可以開售，認為定價未必需要作出很大調整，只要定價稍為貼市價，便已很吸引。此外，MONACO MARINE示範單位及展銷廳將於今個周五起開放給市民參觀。

中原陳永傑： 料 4 月一手成交可達千宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手屋苑近日交投明顯加快，一手亦有多個新盤醞釀登場，相信樓市寒冬已過，早前累積多月的購買力將一次爆發，加上「財爺Plan」放寬按揭保險措施，換樓鏈已啟動，中價樓交投尤其活躍，樓市確認出現小陽春，料本月全月一手成交量可達1,000宗，按月回升逾五倍，交投反彈。

另外，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，根據中原研究部資料顯示，啟德區2021年全年錄得2,619宗一手成交，較2020年的750宗躍升近2.5倍；2021年啟德區一手成交中，以兩房及三房交投為主，成交佔整區六成交投，而MONACO MARINE為市場提供559伙，當中逾七成為兩房及三房單位，相信可滿足市場需求。