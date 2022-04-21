新盤速遞｜THE HENLEY II開價 首批61伙 最平873.81萬起 示位登場（多圖）

新盤市場氣氛熱烈，啟德區更是近期新盤重地，其中恒地（012）旗下啟德THE HENLEY II，昨日上載樓書後，今日（21日）公布首張價單涉61伙，折實平均呎價24,333元，折實入場價873.81萬元起。首批最平單位為1座1樓G室，實用面積380方呎，一房連衣帽間隔，扣除5%折扣後，折實售價873.81萬元，折實呎價22,995元。最貴單位為1座25樓E室，折實售價1455.4萬元。
示位曝光 設計用料顯高級感
今日率先向開放給傳媒參觀的示範單位位於1座32樓A室，實用面積888方呎，三房間隔連儲物室及衣帽間，大廳吐長形設計，空間寬敞四正，外接露台；大門玄關位設有儲物櫃和鞋櫃，方便收納，而開放式廚房則與大廳分別採用不同材質的地板作分隔，間隔分明兼具摩登感。廚房內設儲物室，並設有隱藏式流理台，有需要時才拉出使用，設計細心周到。
主人房設弧形大玻璃窗
從THE HENLEY II示位的主人房套房看到，房內設有弧形大玻璃窗，不單飽覽窗外景致，配合天花設有的氣氛燈，凸顯時尚高級感；房間和浴室以智能通電玻璃窗分隔，玻璃窗配備遙控裝置，可按需要來霧化玻璃，方便在使用浴室時增加私隱度。
樓花期僅約兩個月
THE HENLEY II位於啟德沐泰街7號，設有一座樓高35層的住宅大樓，提供301伙，實用面積379至1,365方呎，涵蓋一房至三房戶型。項目最細單位為各樓層H室，實用面積379方呎，連22方呎露台，屬一房間隔；單位間隔四正，設有長方形客飯廳及開放式廚房，睡房則呈方形，屬套房設計，並提供衣帽間。最大單位為40樓A室，實用面積1,365方呎，連616方呎平台及1,147方呎天台，屬三房兩套間隔。項目預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期約兩個月。