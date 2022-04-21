新盤速遞｜新地白石角新盤命名SILICON HILL 全盤1871伙 最快下月推出

新地（016）今日（21日）公布，旗下大埔白石角新盤命名為SILICON HILL，最快於5月推售。SILICON HILL位於優景里63號，整個項目共提供1,871伙，分3期發展，第1期由5座12層高低密度住宅大樓組成，涉及576伙，當中接近九成為標準分層戶，戶型由開放式至三房套間隔，另有低層連平台及頂層特色戶，預計關鍵日期為2024年2月29日。

新地副董事總經理雷霆表示，項目位處白石角一帶低密度住宅區，鄰近未來港鐵白石角站，亦毗鄰香港中文大學及中大醫院，是學術科研集中地，規劃和發展模式跟美國矽谷類似。他認為SILICON HILL條件優越，同區競爭細，對銷情有信心。他認為，疫情緩和有望令購買力釋放，料第2季樓價將會回升，第3至4季更有望強力反彈，全年樓價有望升5%至一成。