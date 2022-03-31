新盤速遞｜明翹匯獲滿意紙將推6伙頂層複式戶招標 油塘蔚藍東岸本月開齋

隨著疫情緩和，樓市復甦勢頭持續向好，除帶動二手交投上升，一手市場亦漸轉活躍，各大發展商已積極部署銷售。佳明集團（1271）旗下青衣新盤明翹匯已取得滿意紙，佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，項目預計在4月份內發信予業主收樓，而項目正籌備開放現樓示範單位，稍後將公佈最新銷售部署，當中有6伙為頂層複式戶，預計於項目交樓後以現樓推出。

明翹匯共提供776伙，至今累售約720伙，銷售率近93%，套現逾48億元，項目現餘下56伙待售，當中的三房及四房大單位採套房式設計，屬青衣區罕見；而項目的一房、兩房及花園特色戶已全數售出。明翹匯共提供776伙，戶型涵蓋一房至四房，標準戶實用面積介乎約299至約808方呎，另設頂層複式戶，實用面積約1,829至約2,728方呎，而平台或花園單位實用面積約278至808方呎。

油塘蔚藍東岸推出新價單，本月錄得首宗成交，以1,150萬元招標售出，呎價22,461元。（蔚藍東岸示範單位資料圖片）

油塘蔚藍東岸本月開齋售 1 伙 累售 400 伙

另外，五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸，3月錄得首宗成交，買家為外區換樓客，是推出新價單後錄得的首宗成交。成交單位為5座22樓B室，實用面積512方呎，兩房間隔，單位以1,150萬元招標售出，呎價22,461元，新買家選用建築期付款。項目開售至今累積售出400個單位，套現約34億元。

蔚藍東岸由4座住宅大樓組成，提供688伙，實用面積介乎230至約2,000方呎，間隔由開放式至四房，部分特色戶設天台及按摩池，預計關鍵日期為2023年3月31日。