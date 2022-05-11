新盤速遞｜星凱．堤岸推新示位及新一輪銷售 迎東鐵過海通車

中洲置業旗下火炭項目星凱．堤岸今日公布將推出新示位及新一輪銷售，而中原地產為配合項目之銷售部署，送出雙人來回100天乘車套票，以及租務管理服務回饋買家。

隨著東鐵過海段周日（15日）通車，沿線新盤即部署銷售或推出新優惠。中洲置業旗下火炭項目星凱．堤岸，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，現正準備3個新示範單位，包括兩個逾900方呎三房大單位，預計在本月內作新一輪銷售，並預計同步推特色戶招標。楊聰永又稱，項目至今累售833伙，平均成交呎價20,240元，套現約83.6億元，買家中新界客人佔六成，九龍及港島客人則各佔兩成，他相信東鐵過海線通車後，外區客人將愈來愈多。

經中原購星凱．堤岸 獲 乘車套票及租管服務

為配合發展商部署，中原地產為星凱．堤岸買家推出置業優惠，首10位買入星凱·堤岸的買家可獲贈雙人來回100天乘車套票，總值約66,800元。此外，由即日至12月17日，經中原地產購入星凱．堤岸單位，並於入伙後經中原地產成功租出單位，可獲得由中原測量師行提供一年免費租務管理服務，名額3個，以一房單位租金約15,000元計算，租務管理服務總值約32,400元；若以三房單位租金約30,000元計算，是次送出租務管理服務總值高達港幣約54,000元，優惠先到先得，送完即止。上述「租務管理服務」好處是方便手持多於一個物業收租的長線投資者，中原測量師行將委派租管專員，為業主跟進租賃單位內一切事宜，如收租、水電煤申請、繳費及保養，以及單位各項維修等，業主不用自行處理，省時又方便。

中原地產新界東豪宅及大埔區營業董事余志偉表示，預料星凱．堤岸入伙後，呎租可達約45元，租賃回報近3厘。星凱．堤岸全盤涉1,335伙，單位面積由228至2,001方呎，提供開放式至四房戶型，預計明年3月入伙，樓花期不足一年。