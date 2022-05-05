新盤速遞｜柏瓏第1B期命名柏瓏II 涉805伙 主打兩房以下 短期內登場

信置（083）、嘉華國際（173）及中國海外（688）合作發展的港鐵錦上路站發展項目第1A期柏瓏 I，短短6日速沽710伙，售出單位比例逾99%，累積套現逾66億元。挾著柏瓏 I火紅勢頭，中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目第1B期將命名為柏瓏II GRAND MAYFAIR II，並已獲批預售樓花同意書，將於短期內登場。而柏瓏II由3幢5座物業組成，包括第1、7、8、9及10座，共提供805伙，以一至兩房戶型單位為主，佔總數逾七成。此外，柏瓏 II 為項目最鄰近錦上路站A及D出口的期數，日後住戶可步行直達錦上路站，交通方便。

柏瓏 I 次輪沽 322 伙幾近沽清 年輕買家為主 信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，柏瓏I昨日進行第二輪銷售幾近沽清，共沽322伙，而昨日最高成交價單位，亦是柏瓏I整個項目暫時最高成交價單位，該單位為5座19樓A6單位，實用面積768方呎，三房套連工作間（連洗手間）間隔，成交價1,561.64萬元，呎價20,334元。另外，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉稱，柏瓏 I買家大部分為年輕客人，居住於新界區佔約65%，九龍區約25%，港島區約10%，大部分買家選用建築期付款計劃，佔約80%，選用180天付款計劃買家則佔約15%，而360天付款計劃買家佔約5%。 新客戶透過本網以指定推廣碼「2MH22Q10」成功申請開立inMotion動感銀行綜合貨幣結單儲蓄戶口，可享本網獨家優惠：HK$800 Apple 禮品卡 或HK$800 HKTVmall 購物禮券 或Nespresso C30 Essenza Mini咖啡機 (價值 HK$988，顏色隨機)