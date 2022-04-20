新盤速遞｜柏瓏 I 首批168伙 最平607.9萬 呎價1.6萬元起

信和置業（083）、嘉華國際（173）及中國海外（688）合作發展的港鐵錦上路站項目柏瓏I，今日（22日）公布首張價單，合共推出168伙，當中一房佔52伙，兩房有98伙，三房則有18伙，價單訂價7,24萬至1,666萬，呎價19,057元至22,624元，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由607.99萬至1,399.44萬，折實呎價為16,008元至19,004元，平均折實呎價17,608元。是次168伙中，售價最低為第1期第2座1樓B2單位，一房開放式廚房，實用面積354方呎，折實價607.99萬，平均呎價17,175元。而最低呎價是第1期第2座1樓A1單位，兩房開放式廚房，實用面積472方呎，折實價755.58萬元，呎價16,008元。

柏瓏I項目設兩幢住宅大樓，分為4座，提供715伙，戶型涵蓋一房至三房，主打一至兩房戶型單位。