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2022-04-20 16:56:06

新盤速遞｜柏瓏 I 首批168伙 最平607.9萬 呎價1.6萬元起

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港鐵錦上路站項目柏瓏I今日公布首張價單，涉168伙，折實售價由607.99萬至1,399.44萬不等。

港鐵錦上路站項目柏瓏I今日公布首張價單，涉168伙，折實售價由607.99萬至1,399.44萬不等。

信和置業（083）、嘉華國際（173）及中國海外（688）合作發展的港鐵錦上路站項目柏瓏I，今日（22日）公布首張價單，合共推出168伙，當中一房佔52伙，兩房有98伙，三房則有18伙，價單訂價7,24萬至1,666萬，呎價19,057元至22,624元，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由607.99萬至1,399.44萬，折實呎價為16,008元至19,004元，平均折實呎價17,608元。是次168伙中，售價最低為第1期第21B2單位，一房開放式廚房，實用面積354方呎，折實價607.99萬，平均呎價17,175元。而最低呎價是第1期第21A1單位，兩房開放式廚房，實用面積472方呎，折實價755.58萬元，呎價16,008元。

柏瓏I項目設兩幢住宅大樓，分為4座，提供715伙，戶型涵蓋一房至三房，主打一至兩房戶型單位。

鄰近鐵路盤二手呎價參考

據中原地產提供的資料顯示，現時柏瓏I附近的鐵路盤例如元朗站Grand YOHO，目前二手呎價為19,000元，YOHO Midtown呎價18,700元；朗屏站朗城滙二手平均呎價21,430元，朗屏8號則為呎價17,000元。至於荃灣西站海之戀，目前二手呎價是21,400元，全．城滙則為呎價20,440元。

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