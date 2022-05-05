新盤速遞｜白石角Silicon Hill第1期戶型曝光 預計5月開賣 最細約230呎

新地（016）旗下大埔白石角優景里新盤Silicon Hill第1期，目前正待批預售樓花同意書，項目樓書亦製作中，發展商計劃於5月推售項目。Silicon Hill第1期由5座住宅大樓組成，共提供576伙，新地代理總經理胡致遠今日（5日）公布項目戶型分布，標準分層單位佔約90%，共設有12種戶型，包括開放式廚房單位涵蓋開放式、一房、一房連書房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室、三房（一套）及三房（一套）連儲物房間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房、三房及三房（一套）連儲物房間隔；餘下逾10%為特色戶，包括平台花園單位及頂層單位。項目主打戶型為兩房間隔，兩房或以下的戶型佔標準分層單位約七成。而項目最細單位為開放式戶型，實用面積約230方呎起。

SILICON HILL分3期發展，合共提供1,871伙，第1期由5座11層高的低密度住宅大樓組成，提供576伙，預計明年11月落成。