新盤速遞｜萬科香港VAU Residence及The Campton 委中原獨家代理

萬科香港旗下何文田VAU Residence及長沙灣現樓項目The Campton，至今合共累售逾507伙，套現逾43.4億元，而餘下的61個餘貨單位，將交由中原獨家代理，折實價由524.7萬元起。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，VAU Residence自去年開售至今，累計售出63伙，套現逾4.4億元，並在早前因應市場需求加推中高層單位。而The Campton累計售出444伙，佔全盤約95%，套現逾39億元。

VAU Residence 可售單位涉 38 伙 中原地產九龍豪宅高級資深營業董事李子明表示，是次獨家代理代理VAU Residence涉及38伙可售單位，實用面積介乎209至388方呎，戶型涵蓋開放式至兩房單位，是區內供應匱乏兼市場渴求的中小型單位，具一定吸引力；以扣除最高折扣優惠計，樓價介乎524.7萬元至1,000萬元，全數可承造較高成數按揭，相信可吸引買家入市。

The Campton 現可售單位共 23 個 中原地產西九龍資深營業董事林偉文指，長沙灣The Campton為現樓項目，現可售單位有23個，兩房單位佔19伙，實用面積介乎465至553方呎，以扣除最高折扣優惠計，樓價介乎992.5萬元至1240.1萬元，當中有18個單位的折實樓價低於1,200萬元，有2伙更低於1,000萬元，可受惠最新按揭保險措施，而另有4伙三房單位則以招標形式推售。