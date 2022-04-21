新盤速遞｜青衣薈藍現樓示位曝光 4.22起預約參觀（多圖）

客廳連接露台，面向藍巴勒海峽海景，同時眺望汀九橋、青山公路一帶景致，景觀開揚又有層次。

新盤市場氣氛愈趨熱烈，宏安地產（1243）旗下青衣項目薈藍The Met. Azure亦於明日（22日）開放現樓示範單位，以預約形式給公眾參觀。宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍共有320伙，去年推出至今累售255伙，佔項目單位總數近八成，套現逾12.3億元。項目近日已獲入伙紙，明日起開放現樓示範單位予公眾預約參觀，而今次是薈藍首度公開現樓示範單位。

現樓一房示位 精品住宅布局

現樓示範單位為20樓A01室，實用面積257方呎，附有163方呎私人天台，屬一房間隔；單位間隔方正，設有玄關；廚房採開放式設計，選用法國皇室品牌De Dietrich的雙頭電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機等。客廳連接露台，採用落地玻璃趟門，外望藍巴勒海峽海景，並眺望汀九橋、青山公路一帶。

睡房方面，設有L型轉角特大玻璃鋁窗，配備高效能雙層中空輻射鍍膜玻璃，有助引景入室兼調節室內溫度。

浴室設於睡房內，設有窗戶，不是「黑廁」，淋浴間配備雨淋式花灑及龍頭套裝，可提供不同的淋浴模式，並配合德國製造電器品牌STIEBEL ELTRON之電熱水爐，整體裝修設計和用料，都貫徹項目的精品住宅品牌系列格局。