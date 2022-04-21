新盤速遞｜青衣薈藍現樓示位曝光 4.22起預約參觀（多圖）

新盤市場氣氛愈趨熱烈，宏安地產（1243）旗下青衣項目薈藍The Met. Azure亦於明日（22日）開放現樓示範單位，以預約形式給公眾參觀。宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍共有320伙，去年推出至今累售255伙，佔項目單位總數近八成，套現逾12.3億元。項目近日已獲入伙紙，明日起開放現樓示範單位予公眾預約參觀，而今次是薈藍首度公開現樓示範單位。
現樓一房示位 精品住宅布局
現樓示範單位為20樓A01室，實用面積257方呎，附有163方呎私人天台，屬一房間隔；單位間隔方正，設有玄關；廚房採開放式設計，選用法國皇室品牌De Dietrich的雙頭電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機等。客廳連接露台，採用落地玻璃趟門，外望藍巴勒海峽海景，並眺望汀九橋、青山公路一帶。
睡房方面，設有L型轉角特大玻璃鋁窗，配備高效能雙層中空輻射鍍膜玻璃，有助引景入室兼調節室內溫度。
浴室設於睡房內，設有窗戶，不是「黑廁」，淋浴間配備雨淋式花灑及龍頭套裝，可提供不同的淋浴模式，並配合德國製造電器品牌STIEBEL ELTRON之電熱水爐，整體裝修設計和用料，都貫徹項目的精品住宅品牌系列格局。
單幢項目 主打開放式及一房戶
青衣單幢項目薈藍，共提供320伙，戶型分開放式及一戶間隔，開放式佔252伙，一房戶有28伙，特色戶則有40伙，標準單位實用面積203方呎至257方呎，特色單位實用面積介乎181方呎至257方呎。物業設有會所，預計關鍵日期為2022年12月31日。