新盤速遞｜15 WESTERN STREET連錄2撻訂 嘉峯匯4伙撻訂戶售出

萬科香港西營盤15 WESTERN STREET接連錄得兩宗撻訂，涉及殺訂金額約84萬元。

近期發展商陸續推出新盤貨尾單位發售，當中部分為撻訂單位，而近日多個新盤亦出現撻訂個案。其中萬科香港西營盤15 WESTERN STREET接連錄得兩宗撻訂，分別是7樓面積213方呎D室及8樓面積340方呎B室，原於2020年各以673.9萬及992.5萬元售出，買家已簽正式買賣合約，但該兩個單位日前在同一日(25日)撻訂，料同遭沒收5%訂金，分別損手約34萬及50萬元。

嘉峯匯 4 伙撻訂戶提價再推售出 嘉華國際(0173)旗下已屆現樓的啟德嘉峯匯，今個月亦錄得4宗撻訂個案，4個單位在2019年12月至2020年9月期間成交，分布在1A座及2A座，實用面積介乎293至451方呎，料發展商殺訂約385萬元。其後，發展商提價重推該4伙，並已全數售出，成交價由813萬至1,267萬元，個別較原價高約一成，共套現約4,093萬元。