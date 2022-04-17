新盤速遞｜MONACO MARINE原價加推112伙 折實價819.5萬起

會德豐地產旗下啟德新盤MONACO MARINE在復活節期間繼續開放示範單位及展覽廳，繼上周四公布首批112伙後，會德豐常務董事黃光耀今日（17日）表示，因市場反應好，現原價加推2號價單，涉及112伙，總數至224伙，合共涉及24.1億元，而加推單位集中在1A、1B座，涵蓋一房至三房戶型，當中不少為優質海景三房單位。項目經過3日累計收票1,800張，超額認購16倍。

逾六成加推單位定價低於千二萬 受惠財爺 Plan

黃光耀指，MONACO MARINE現加推2號價單的112伙，實用面積由326至713方呎，折實售價819.5萬至1,998.3萬元，折實呎價由23,597至28,050元。兩張價單整體平址實用呎價為25,428元。他稱，是次屬原價加推，當中有個別單位定價較第1張價單高，原因是樓層及景觀略有提升，而加推單位中有65%定價低於1,200萬，可受惠於「財爺Plan」的八成按揭。另外，他預告假期後會公布首輪銷售安排，希望在4月內推售，而項目的特色戶則傾向以招標形式發售。

另外，會德豐指，入票人士中有50%首選兩房及兩房開放式，30%選擇三房單位，20%選一房，而買家中用家佔七成，投資者佔三成。