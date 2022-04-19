新盤速遞｜MONACO MARINE最新加推3號價單涉118伙 折實價837.1萬起

會德豐旗下啟德新盤MONACO MARINE展覽廳及示範單位，在剛過去的4日復活節長假期累積逾10,000人參觀，並一連兩日加推，最新加推3號價單共118伙，全部位於第1A及1B座，實用面積326至713方呎，涵蓋一房至三房戶，價單定價951.2萬至2,318.8萬元，維持最高提供12%折扣，折實售價837.1萬至2,040.6萬元，折實呎價23,170元至28,823元，當中最平單位為1A座17樓H室，實用面積328方呎，一房間隔，折實呎價25,520元。發展商表示，新價單以建築期付款計劃計算，合共60個（約51%）單位售價低於1,200萬，而撇除座向及樓層等因素，加推單位屬原價加推。此外，是次加推的118伙市值約16.5億元，折實市值約14.5億元。