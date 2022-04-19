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2022-04-19 10:56:42

新盤速遞｜MONACO MARINE最新加推3號價單涉118伙 折實價837.1萬起

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MONACO MARINE預計關鍵日期為明年3月，樓花期短，對用家及租轉買人士具一定吸引力。

MONACO MARINE預計關鍵日期為明年3月，樓花期短，對用家及租轉買人士具一定吸引力。

會德豐旗下啟德新盤MONACO MARINE展覽廳及示範單位，在剛過去的4日復活節長假期累積逾10,000人參觀，並一連兩日加推，最新加推3號價單共118伙，全部位於第1A1B座，實用面積326713方呎，涵蓋一房至三房戶，價單定價951.2萬至2,318.8萬元，維持最高提供12%折扣，折實售價837.1萬至2,040.6萬元，折實呎價23,170元至28,823元，當中最平單位為1A17H室，實用面積328方呎，一房間隔，折實呎價25,520元。發展商表示，新價單以建築期付款計劃計算，合共60個（約51%）單位售價低於1,200萬，而撇除座向及樓層等因素，加推單位屬原價加推。此外，是次加推的118伙市值約16.5億元，折實市值約14.5億元。

至今累推342 佔全盤61.2%

MONACO MARINE至今累推3張價單共342伙，佔全盤供應61.2%，折實最平售價796.4萬元起，折實呎價由23,170元至28,823元；而342伙中最平單位為1A3B室，屬實用326平方呎，1房間隔，折實呎價24,429元。

會德豐藍田項目KOKO HILLS亦錄得成交，最新招標售出2座天際複式單位，成交價4,800萬元。

會德豐藍田項目KOKO HILLS亦錄得成交，最新招標售出2座天際複式單位，成交價4,800萬元。

同系KOKO HILLS招標售三房天際複式

另外，會德豐地產系內其他項目銷情亦受帶動，位於藍田項目KOKO HILLS招標售出天際複式單位。單位為22325B室，面積1,780方呎連786方呎天台，戶型是四房雙套及工作間連洗手間，售價4,800萬元，實呎價26,966元。

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